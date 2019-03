O governo reagiu a uma postagem no Twitter feita por Ciro Gomes sobre a reforma da Previdência, deflagrou um "desafio" nas redes sociais e cobrou um pedido de desculpas caso fique provado que se trata de "fake news".

O terceiro colocado nas últimas eleições presidenciais disse que o deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), coordenador econômico de sua campanha, descobriu um "escândalo" dentro da proposta de reforma da Previdência.

Segundo Ciro Gomes, "determinada categoria de trabalhadores só poderá se aposentar aos 74 anos de idade e com apenas 70% do salário". O ex-candidato prometeu "mais informações em breve", mas ainda não forneceu os detalhes em sua conta no Twitter. A postagem já tem mais de 1,3 mil retuítes e quase 5 mil curtidas.

Em reação, o secretário adjunto especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal, entrou em ação na rede social e desafiou Ciro Gomes a mostrar qual categoria seguirá essa regra mencionada pelo ex-candidato.

"Todas as categorias poderão utilizar as regras de transição ou optar pela nova regra, que é 65 (anos) homens e 62 (anos) mulheres. E para quem recebe SM (salário mínimo), com 100% do valor", diz Bianco no Twitter.

"Ciro Gomes, desafio você a mostrar essa categoria ou a pedir desculpas por propagar FakeNews", continuou o secretário, acrescentando as hashtags #DesafioAoCiro e #MentiraNão. Bianco criou perfil no Twitter e ganhou uma legião de seguidores na rede social após ter sido alçado aos tópicos mais comentados no dia da coletiva da reforma da Previdência.