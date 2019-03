O presidente em exercício, Hamilton Mourão, participa na noite desta segunda-feira, 18, de jantar com a comunidade israelita no apartamento de Fernando Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib), no bairro de Higienópolis, em São Paulo.

Foram convidadas cerca de 50 pessoas para o jantar. O evento é fechado à imprensa. Na frente do prédio, o movimento é tranquilo. Há apenas jornalistas e o movimento de seguranças da vice-presidência. Depois do jantar, Mourão segue para Brasília.