A Coreia do Norte contempla suspender as negociações nucleares com os Estados Unidos após a reunião de Hanói entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente americano, Donald Trump, que terminou sem acordo - informou a agência russa Tass nesta sexta-feira (15).

"Não temos a intenção de ceder de nenhuma maneira às demandas dos Estados Unidos, nem contemplamos realizar negociações com este objetivo", teria afirmado a vice-ministra norte-coreana das Relações Exteriores, Choe Son-hui, de acordo com a agência russa.

Kim dará em breve uma declaração oficial sobre suas intenções, acrescentou a vice-ministra na conversa com jornalistas e diplomatas estrangeiros em Pyongyang.

Esta advertência da Coreia do Norte se dá no momento em que foram detectados sinais de atividade em uma planta norte-coreana de lançamento de foguetes. Essa movimentação deflagrou especulações sobre a iminência de um teste de míssil, ou de foguete por parte de Pyongyang.

Trump e Kim fracassaram em chegar a um acordo sobre a desnuclearização da Coreia do Norte durante sua segunda cúpula no final de fevereiro em Hanói.

Choe Son-hui criticou a atitude do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, e do conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, ao estimar que "criaram um ambiente de hostilidade e de desconfiança" e "obstruíram" os "esforços construtivos" de Kim e Trump.

"A cúpula terminou sem qualquer resultado significativo", continuou a diplomata, que esteve em Hanói.

Essas declarações supõem uma mudança de tom por parte de Pyongyang, apesar de ambas as partes terem manifestado sua intenção de continuar as conversas depois da cúpula de Hanói.

Em Seul, a Presidência tentou minimizar o alcance dessa declaração e considerou "prematuro avaliar a situação apenas com as palavras de Choe". Disse ainda que a Coreia do Sul continuará trabalhando pela retomada do diálogo.

Os Estados Unidos querem um "grande acordo" que permita ao mesmo tempo a "desnuclearização definitiva e totalmente comprovada da Coreia do Norte" em troca da suspensão das sanções que asfixiam a economia desse país.

Durante a cúpula, Kim propôs desmantelar seu complexo nuclear de Yongbyon em troca da suspensão das principais sanções. Trump rejeitou a oferta, porém, considerando-a insuficiente.

