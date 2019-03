Coreia do Sul e Austrália decidiram suspender os voos com o Boeing 737 MAX 8 depois do acidente, no domingo, de um avião deste modelo da Ethiopan Airlines que provocou 157 mortes.

O ministério sul-coreano dos Transportes informou em um comunicado ter aconselhado a Eastar Jet, a única companhia do país que possui o B737-8, a suspender o uso de seus dois aviões deste modelo.

A companhia aceitou o pedido do governo.

A aviação civil australiana proibiu nesta terça-feira todos os Boeing 737 MAX em seu espaço aéreo.

Vários países e companhias decidiram suspender os voos com este modelo da fabricante americana após um acidente com um avião da Ethiopan Airlines.

A queda de um avião Boeing 737 MAX 8 no domingo ao sul de Adis Abeba deixou 157 mortos

Após o acidente, China, Indonésia e Mongólia decidiram suspender os voos com o Boeing 737 MAX 8, assim como diversas companhias aéreas, como a Ethiopian Airlines, Cayman Airways e a sul-africana Comair.

A companhia Aerolíneas Argentinas anunciou nesta terça-feira a suspensão temporária dos voos de seus cinco aviões Boeing 737 MAX 8.

