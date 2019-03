O deputado Felipe Francischini (PSL-PR), candidato único à presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, disse nesta quarta-feira, 13, que a escolha da relatoria da reforma da Previdência no colegiado deve ser finalizada até a próxima terça-feira, 19. Segundo ele, os partidos ainda estão indicando os nomes, e o escolhido poderá ser do próprio PSL ou de outro partido da base do governo.

Relator da reforma da Previdência do ex-presidente Michel Temer na comissão especial, o deputado Arthur Oliveira Maia (DEM-BA) integra a CCJ. Perguntado sobre essa opção, Francischini disse que Oliveira Maia "é um bom nome", mas que não conversou com ele sobre isso.

Segundo Francischini, a ideia é construir até terça um "nome de consenso" e que vai discutir a indicação com o presidente Jair Bolsonaro.

O deputado José Rocha (PR-BA) presidia a sessão da CCJ no início da votação para a presidência da comissão. Ele iniciou os trabalhos com um minuto de silêncio em respeito às vítimas em Suzano.