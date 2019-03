O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República, recorreu ao Twitter para responder às críticas feitas a ele pelo pastor evangélico Silas Malafaia.

"Se o senhor parasse de se informar pela extrema imprensa também ajudaria", escreveu Eduardo, referindo-se ao líder religioso. Malafaia havia tuitado que Eduardo "ajudaria muito mais parando de falar asneira". A crítica de Malafaia ao deputado surgiu de uma fala do parlamentar na qual afirmou que brasileiros que estão ilegalmente nos Estados Unidos são motivo de vergonha nacional.

Malafaia havia tuitado que brasileiros ilegais "em nações poderosas" não são "vagabundos nem pilantras, pelo contrário, trabalhadores que foram tentar a vida fugindo do desemprego". Na resposta ao pastor, Eduardo lembrou que também já trabalhou nos Estados Unidos "lavando pratos com mexicanos e peruanos numa cozinha cercada de neve" nos Estados do Maine e Colorado. "Sei como é", escreveu Eduardo.

O deputado, no entanto, ainda agiu com deferência em relação a Malafaia. "Mas te entendo, também ficaria bravo se alguém generalizasse os brasileiros no exterior", concluiu Eduardo em seu tuíte.