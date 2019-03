O vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, está em Brasília e, segundo ele postou no Twitter, desenvolve "linhas de produção solicitadas pelo Presidente Jair Bolsonaro". Além disso, Carlos diz que na passagem pela capital federal também conversa com deputados.

"Em Brasília. Dentre muito o que conversar com amigos Deputados Federais e desenvolvendo linhas de produção solicitadas pelo Presidente Jair Bolsonaro", informou o vereador.

Junto da mensagem, Carlos publicou uma foto tirada em local com a mesma configuração e móveis dos gabinetes do Palácio do Planalto. Na foto, ele aparece conversando com duas pessoas.

O filho de Bolsonaro visita a capital na semana em que o presidente está fora do País em viagem oficial aos Estados Unidos.

Congresso

Pela manhã, em visita ao Congresso, Carlos passou pelo gabinete do irmão, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), e também no do deputado Hélio Lopes (PSL-RJ). O vereador andou pelos corredores da Câmara acompanhado do subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, José Vicente Santini. Ele não quis falar com a imprensa e seguiu a pé para o Palácio do Planalto.

Coordenador das redes sociais do presidente Bolsonaro, Carlos disse em entrevista na semana passada, ao canal da jornalista Leda Nagle no YouTube, que às vezes se sente "culpado" e "aliviado" com sua atuação nas redes sociais. O filho "n.º 2" do presidente também disse não ver exagero na forma intempestiva como costuma debater nas plataformas, principalmente no Twitter.