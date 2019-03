O presidente em exercício Hamilton Mourão disse nesta segunda-feira, 18, após encontro com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que há convergência de ideias com o tucano e que essa foi a tônica do almoço que os dois participaram no começo da tarde.

Segundo Doria, este não foi um encontro político. O tucano afirmou também que tem diferenças com o PSL de Jair Bolsonaro, mas que isso não impede um bom relacionamento com o governo para tratar de "boas ideias pelo Brasil". De acordo com Mourão, o governo federal tem como objetivo estreitar relacionamento com os Estados para atrair investimentos. Doria emendou e disse estar satisfeito com as parcerias com o governo federal.

O tucano disse ainda que além da reforma da Previdência, tratou com Mourão do programa de desestatização estadual e de investimentos em infraestrutura.