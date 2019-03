Os Estados Unidos estão "muito otimistas" com a participação da França e do Reino Unido na força "residual" que o presidente Donald Trump decidiu manter na Síria - informou o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, no domingo (10).

"Depois das minhas conversas com os britânicos e os franceses, estou muito otimista sobre o fato de que eles vão participar", disse Bolton à rede ABC.

Nada foi formalizado ainda, mas o Estado-Maior dos EUA está fazendo suas consultas, de acordo com o oficial da Casa Branca.

Bolton disse que não há contradição entre as declarações de Trump, que insiste há semanas que o autoproclamado califado do Estado Islâmico (EI) foi 100% eliminado, e as do chefe das forças dos EUA no Oriente Médio, o general Joseph Votel, segundo o qual a luta "está longe de terminar".

"O presidente é claro quando fala sobre a derrota do califado territorial", explicou Bolton. "Ele nunca disse que a eliminação do califado territorial significava o fim do EI em geral", frisou.

"Sabemos que esse não é o caso", acrescentou ele.

"A ameaça vai durar, mas uma das razões pelas quais o presidente está comprometido com manter a presença dos EUA no Iraque e uma pequena parte da missão de observação na Síria, é enfrentar a possibilidade de um real ressurgimento da EI", completou.

Em dezembro passado, Trump anunciou abruptamente a retirada total e imediata dos 2.000 militares dos EUA posicionados no nordeste da Síria, declarando a vitória total contra o EI.

* AFP