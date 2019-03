O presidente Donald Trump deu, nesta segunda-feira (18), uma amostra para o ex-vice Joe Biden do que ele enfrentará se decidir entrar na disputa de 2020, atacando-o no Twitter.

Vice-presidente no governo Barack Obama e visto como um potencial presidenciável de peso nas fileiras democratas, Biden vinha mantendo o suspense. No sábado, porém, pareceu confirmar sua pré-candidatura, antes de se corrigir no meio da declaração, como se tivesse cometido um ato falho.

"Joe Biden ficou com a língua presa no fim de semana quando foi incapaz de informar, de forma clara, uma linha simples sobre sua decisão de concorrer a presidente", tuitou Trump.

"Acostumem-se, mais um indivíduo de QI baixo!", ironizou.

O suposto ato falho de Biden aconteceu durante um discurso em seu estado natal, Delaware.

"Me disseram que eu sou criticado pela nova esquerda. Eu tenho o registro mais progressista de qualquer um disputando...", afirmou, corrigindo em seguida: "de qualquer um que poderia disputar" a Presidência dos Estados Unidos.

