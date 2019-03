As forças militares sírias "libertarão" as áreas sob controle curdo, no norte e no nordeste da Síria, "pela força" ou mediante "acordos de reconciliação", alertou, nesta segunda-feira, o ministro da Defesa sírio.

"As Forças Armadas vão libertar esta região como fizeram com a maioria das regiões da Síria, pela força ou acordos de reconciliação nacional", afirmou Ali Abdullah Ayub durante coletiva de imprensa em Damasco com os comandantes das Forças Armadas iraquianas e iranianas.

Marginalizada por décadas, a minoria curda na Síria alcançou autonomia de fato desde o início da guerra civil em 2011, e agora ocupa aproximadamente 30% do território sírio.

Apoiadas pelos Estados Unidos, as forças curdas foram a ponta de lança da ofensiva contra a organização jihadista Estado Islâmico.

O anúncio inesperado em dezembro de que Washington retiraria suas tropas da Síria deixaram os curdos desamparados e os levaram a tentar estabelecer pontes com o regime de Damasco, mas até agora as negociações foram infrutíferas.

* AFP