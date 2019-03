As locadoras de veículos somaram um faturamento bruto de R$ 15,3 bilhões no ano passado, conforme balanço apresentado nesta quarta-feira, 13, pela Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (Abla). O resultado representa queda de 1,29% em relação ao faturamento divulgado para o ano anterior, de R$ 15,5 bilhões.

O balanço da Abla aponta também que houve aumento de 19% na aquisição de veículos pelas locadoras. No ano passado, as locadoras emplacaram 412,7 mil unidades de automóveis e comerciais leves. Com isso, a frota total do setor chegou a 826 mil unidades, aumento de 16,5% em relação a 2017. O número de locadoras, por sua vez, avançou 15,5%, para 13.182.

A General Motors (GM) segue como a montadora com maior participação nos emplacamentos pelas locadoras, com 23,4% em 2018.

A Fiat Chrysler aparece em seguida, com 16,8%.

Na terceira posição está a Volkswagen, com 16,7%. Na sequência vêm Ford, com 14,6%, e Renault, com 14,5%.

A Abla não divulga projeções para 2019, mas o presidente da associação, Paulo Miguel Júnior, afirma que a expectativa é de crescimento do faturamento, em razão do fortalecimento da tendência de mobilidade entre pessoas físicas e porque 80% das empresas brasileiras ainda contam com frota própria. "A terceirização de frota é um mercado a ser explorado", disse.