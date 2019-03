O faturamento dos supermercados de São Paulo cresceu 1,83% em sobre o mesmo mês de 2018, conforme dados da Associação Paulista de Supermercados no conceito mesmas lojas (abertas há no mínimo 12 meses) e em termos reais (deflacionado).

O tíquete médio subiu 4,44% na mesma comparação, em linha com a inflação acumulada dos supermercados (medida pela Apas/Fipe), que também está pouco acima dos 4%, como explica o economista da associação, Thiago Berka.

A Apas projeta este ano um crescimento real nas vendas no Estado de São Paulo de 2,7% a 3%.

Por região, a maior alta foi no interior do Estado, com 2,39%, ao passo que a Grande São Paulo teve crescimento de 0,87%.