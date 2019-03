Forças antijihadistas apoiadas pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos anunciaram, neste domingo (10), a retomada da ofensiva ao último bastião do grupo Estado Islâmico (EI) na Síria, depois do fim do prazo de "rendição" acordado com os extremistas entrincheirados em Baghuz.

"Não vimos nenhum movimento de civis no interior (do reduto), motivo pelo qual as Forças Democráticas Sírias (FDS) retomaram as operações militares contra o grupo (EI)", declarou Adnan Afrin, porta-voz das FDS.

* AFP