Indicado pelo PSL para assumir o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o deputado Felipe Francischini (PR) afirmou que a reforma da Previdência, principal proposta que passará pelo colegiado, é "o que vai salvar o País a longo prazo". Ele disse acreditar que a proposta poderá ser votada pelo colegiado até o fim deste mês.

Francischini disse ainda que a considera "simbólica" porque será feita para a sua geração. "Eu fico muito feliz porque eu acho simbólico. Eu tenho 27 anos, no entanto, ela é para minha geração e para as próximas", disse. O deputado participou de uma roda de conversa com correligionários momentos antes de se dirigir para a reunião que instalará a CCJ e o empossará como presidente.

Questionado por colegas sobre a sua inexperiência na Casa - ele está em seu primeiro mandato -, Francischini afirmou que isso será superado com "humildade" e a sua experiência como deputado estadual no Paraná.