A frota de veículos em posse das locadoras deve crescer 15% em 2019, estima o presidente da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (Abla), Paulo Miguel Júnior.

Ele já havia dito mais cedo que os fatores que irão impulsionar o setor em 2019 serão o crescimento do segmento de terceirização de frotas e uma mudança cultural por parte dos brasileiros em relação ao uso do carro.

No primeiro ponto, o presidente da Abla ressalta que 80% das empresas brasileiras ainda contam com frota própria, portanto, é um nicho a ser explorado. No segundo ponto, afirma que há uma tendência de mobilidade para que as pessoas comprem menos carros.

As locadoras terminaram o ano passado com uma frota de 826 mil veículos, alta de 16% em relação a 2017, também segundo a Abla.