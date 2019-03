O governo britânico chegou a um entendimento com a União Europeia sobre "mudanças legalmente vinculantes" no acordo do Brexit, anunciou o vice-primeiro-ministro britânico David Lidington na noite de segunda-feira (11) perante o Parlamento.

"Esta noite, em Estrasburgo, a primeira-ministra (Theresa May) obteve mudanças legalmente vinculantes que reforçam e melhoram o acordo de retirada e a declaração política", disse Lidington, que pediu aos deputados britânicos para votar o acordo quando lhes for apresentado na terça-feira.

* AFP