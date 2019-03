A Organização do Tratado do Atlântico Norte anunciou, nesta sexta-feira (15), a nomeação do general americano Tod D. Wolters como novo Comandante supremo aliado na Europa (Saceur) da Otan, substituindo seu compatriota Curtis Scaparrotti.

"Uma vez concluído o processo de confirmação em nível nacional, assumirá seu cargo" em uma cerimônia no Quartel-General Supremo das Potências Aliadas na Europa (SHAPE), com sede na Bélgica, na "primavera de 2019", completou.

General da Força Aérea dos Estados Unidos, Wolters é, hoje, comandante desse braço das Forças Armadas americanas na Europa e na África, assim como Comandante do Comando Aéreo Aliado, segundo a Aliança Atlântica.

O cargo de Saceur, responsável por todas as missões da Otan no mundo, é tradicionalmente para um americano. Já a secretaria-geral da Aliança corresponde a um europeu, atualmente o norueguês Jens Stoltenberg.

Wolters ficar no lugar de Scaparrotti, que assumiu o cargo em maio de 2016. O primeiro comandante supremo aliado na Europa foi Dwight D. Eisenhower, em 1951. Em breve, ele seria presidente dos Estados Unidos.

* AFP