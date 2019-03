A Hidrovias do Brasil assinou na última sexta-feira (15), em Brasília, um termo de doação de estudo que servirá de base para o governo abrir edital de concessão da BR-163/230, no trecho de Sinop (MT) a Miritituba (PA). O estudo, assinado pelo vice-presidente financeiro da empresa, Fabio Schettino, e pelo vice-presidente de Operações, René Silva, analisa o crescimento da produção de Mato Grosso e traz estratégia para que o fluxo de veículos na rodovia ocorra sem gargalos, conforme nota da Hidrovias. Também prevê "um nível de serviço compatível com o fluxo de caminhões, podendo transportar mais 20 milhões de toneladas anuais de grãos pela rodovia".

O documento inclui um mapeamento completo da BR-163, contagens e pesquisas locais, modelos matemáticos de tráfego e o modelo financeiro de viabilidade da concessão. Segundo a Hidrovias do Brasil, o projeto foi acompanhado pela EPL (Empresa de Planejamento e Logística S.A.), companhia de apoio ao governo e responsável por projetos, estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento da logística e de transportes no País.

Em janeiro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que o governo asfaltará os 51 quilômetros de pista de terra até o porto de Miritituba em 2019 e, no começo de 2020, concederá o trecho de Sinop a Miritituba à iniciativa privada até a construção da Ferrogrão. A companhia lembra que a previsão é de que a ferrovia fique pronta em dez anos.