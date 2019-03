O índice de inadimplência do consumidor no País caiu 3,0% em fevereiro em relação a janeiro, de acordo com a Boa Vista. Na comparação com fevereiro de 2018, houve declínio de 6,1%, enquanto no acumulado em 12 meses teve queda de 1,4%.

Por região, em 12 meses, houve recuo em todos os locais: Centro-Oeste (-3,9%), Norte (-3,5%), Nordeste (-1,5%), Sudeste (-0,7%) e Sul (-1,5%).

Conforme a Boa Vista, as adversidades ocorridas na economia ao longo dos últimos anos geraram grande cautela nas famílias, inibindo o consumo e a tomada de crédito, contribuindo para a queda do fluxo de inadimplência.