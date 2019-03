A indústria registrou queda na produção em 18 entre 26 as atividades pesquisadas em janeiro de 2019 ante janeiro de 2018, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A produção encolheu 2,6% no período, embora o mês de janeiro de 2019 tenha mostrado o mesmo número de dias úteis do que janeiro do ano anterior.

Os principais impactos negativos partiram da fabricação de produtos alimentícios (-4,0%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-22,5%) e máquinas e equipamentos (-10,3%).

Outras contribuições relevantes decorreram das perdas de veículos automotores, reboques e carrocerias (-3,7%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-10,2%), manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (-14,2%), metalurgia (-2,7%), celulose, papel e produtos de papel (-3,9%), produtos de madeira (-8,2%), outros equipamentos de transporte (-8,7%) e produtos de borracha e de material plástico (-2,6%).

O índice de difusão - que mostra o porcentual de produtos com avanço na produção - aumentou de 36,4% em dezembro para 40,1% em janeiro. "Tem melhora, mas como ainda está abaixo de 50%, isso nos mostra que há um número maior de produtos em queda do que em crescimento", lembrou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE.