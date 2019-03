O chanceler irlandês, Simon Coveney, disse nesta segunda-feira que a primeira-ministra britânica, Theresa May, viajará a Estrasburgo ainda hoje para tentar finalizar um avanços nas negociações do Brexit antes da votação crucial de terça-feira.

Em Londres, no entanto, um porta-voz do governo britânico disse imediatamente depois que os planos de viagem de May "não estão confirmados". "Coveney se antecipou", comentou.

"As negociações estão em curso, a primeira-ministra britânica está viajando esta tarde para Estrasburgo para tentar chegar a um acordo, se possível, para apresentá-lo ao Parlamento amanhã", afirmou o chanceler irlandês em uma coletiva em Dublin:

Nessa cidade do leste da França se encontra a sede do Parlamento Europeu.

Contatado pela AFP, o porta-voz dessa instituição disse não ter uma visita de May em sua agenda.

* AFP