A cantora britânica Joss Stone fez um show informal na capital da Coreia do Norte como parte de seu projeto ambicioso de se apresentar em todos os países do planeta.

Stone, que fez shows em mais de 175 países desde que iniciou a 'Total World Tour' há cinco anos, foi fotografada cantando em um par de Pyongyang diante de um pequeno grupo de turistas e guias na quarta-feira à noite.

A artista de 31 anos, que cantou recentemente na Síria, Paquistão e Iraque, anunciou a viagem na terça-feira no Instagram.

"É um bom dia para viajar a Coreia do Norte", afirmou em um vídeo, gravado no aeroporto internacional de Pequim.

"Nós vamos entrar em um avião em breve para seguir até Pyongyang...? Um lugar na Coreia do Norte, de qualquer maneira. Vai ser divertido", completou.

Stone declarou que estava aprendendo uma canção tradicional coreana, 'Arirang' - considerada pela Unesco parte do patrimônio cultural imaterial das duas Coreias - para a apresentação em Pyongyang.

A viagem foi organizada por Simon Cockerell, da agência Koryo Tours, especializada em visitas ao país isolado.

Cockerell descreveu a apresentação com um "show não oficial" e publicou fotos de Stone cantando para 40 turistas e guias em um bar que ele identificou como o complexo de cinemas Yanggakdo.

"Vamos fazer de novo com uma banda completa e milhares de fãs locais em um futuro não muito distante", escreveu no Instagram, com uma foto de Joss Stone deixando a capital norte-coreana.

A Coreia do Norte não costuma permitir que músicos estrangeiros se apresentem para os cidadãos comuns, mas no ano passado alguns artistas pop sul-coreanos foram convidados a Pyongyang durante uma rápida reaproximação na península coreana.

* AFP