O líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon (PSB-RJ), e o líder do PSB na Casa, Tadeu Alencar (PSB-PE), apresentaram requerimento à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, no colegiado.

Eles querem que o ministro preste esclarecimentos sobre a proposta de reforma da Previdência antes que a admissibilidade seja votada no colegiado.

Na convocação, a autoridade é obrigada a comparecer, sob pena de responder por crime de responsabilidade. O requerimento ainda precisa ser analisado pela CCJ.