O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, lançou nesta segunda-feira a licitação de uma nova refinaria no Golfo do México para impulsionar a endividada petroleira estatal Pemex, cuja produção caiu pela metade em 15 anos.

"Começa o processo de licitação para a construção da refinaria em Dos Bocas", no estado de Tabasco (sudeste), disse López Obrador em sua costumeira conferência matutina.

Por sua vez, a secretária de Energia, Rocío Nahle, assegurou que será um "concurso restrito" com quatro empresas, "as melhores do mundo".

O funcionário disse que os nomes dessas empresas serão revelados posteriormente, enquanto López Obrador destacou que busca "moralizar tudo relacionado ao recrutamento", com empresas que não se envolvem em atos de corrupção.

O mandatário disse na semana passada que o projeto levaria cerca de três anos, com custo de 6 bilhões a 8 bilhões de dólares, que já conta com 2,59 bilhões de dólares no orçamento deste ano.

* AFP