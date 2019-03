Ao menos 5 mil venezuelanos cruzaram nesta segunda-feira para a Colômbia por um "corredor humanitário" aberto temporariamente pela Venezuela após mais de duas semanas de fechamento da fronteira, informou a autoridade migratória colombiana.

"A medida (...) permitiu que mais de 3 mil menores venezuelanos voltassem às aulas e cerca de 800 adultos recebessem assistência médica" na Colômbia".

Os cidadãos cruzaram assim que a Guarda Nacional Bolivariana liberou a passagem pelas pontes internacionais Simón Bolívar, La Unión e Francisco de Paula Santander, que unem a Venezuela ao departamento colombiano de Norte de Santander.

O diretor de Migração da Colômbia, Christian Krüger, defendeu que a abertura das passagens "se mantenha nos próximos dias e que a ditadura de Nicolás Maduro entenda que o fechamento da fronteira é a única coisa que gera ilegalidade".

As passagens de fronteira foram fechadas no dia 22 de fevereiro, por ordem de Maduro, em meio a operação para entregar ajuda humanitária à Venezuela a partir da cidade colombiana de Cúcuta, por iniciativa do líder opositor Juan Guaidó.

Milhares de venezuelanos e colombianos estudam, trabalham ou fazem compras de um lado ou outro da fronteira.

A Venezuela, que rompeu relações com a Colômbia, está mergulhada em uma severa crise econômica e no momento sofre o pior apagão de sua história, que paralisa o país há quatro dias.

* AFP