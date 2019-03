A possibilidade de um Brexit sem acordo é real e se aproxima, avaliou nesta terça-feira o ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas, após a segunda negativa dos deputados britânicos sobre o acordo fechado entre Theresa May e a UE.

"Para dizer claramente: com esta decisão nos aproximamos cada vez mais de uma saída sem acordo", declarou Maas.

O ministro alemão reprovou a Grã-Bretanha por "jogar irresponsavelmente com o bem-estar dos cidadãos e das cidadãs, e com a economia".

"Lamentavelmente, só posso dizer que a Alemanha está preparada para o pior tal como é possível", admitiu Maas, que ainda acredita que "no curso dos próximos 17 dias será possível evitar uma saída desordenada da Grã-Bretanha".

"Mas não quero especular, prefiro esperar a evolução da política interna britânica".

Na visão do chefe da diplomacia alemã, a situação está agora "nas mãos" da Câmara dos Comuns do Parlamento britânico, após as concessões anunciadas por Bruxelas na noite de segunda-feira.

* AFP