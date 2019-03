Pelo menos 58 pessoas morreram nas inundações na província indonésia de Papua, de acordo com um novo balanço anunciado neste domingo (17) pela agência de gerenciamento de desastres.

Enchentes em Sentani, a cerca de 20 quilômetros da capital provincial de Jayapura, foram causadas por chuvas torrenciais no sábado. Cerca de 70 pessoas também ficaram feridas, enquanto 4.150 estão desabrigadas.

"O número de vítimas e o impacto do desastre provavelmente vão aumentar à medida que as equipes de resgate avançarem para outras áreas afetadas", declarou o porta-voz da agência, Sutopo Purwo Nugroho.

"Foi um deslizamento de terra" a montante da área "que parece estar ligado às inundações", disse ele.

Dezenas de casas foram danificadas. E, apesar de o nível da água estar diminuindo, as evacuações continuam.

"As equipes de socorro estão procedendo com evacuações, mas não chegaram a todas as áreas afetadas em razão das árvores caídas, pedras e lama" que bloqueiam as vias de comunicação, detalhou Sutopo Purwo Nugroho.

Imagens de vídeos mostram as equipes de resgate oxigenando uma vítima presa por uma árvore caída.

Árvores arrancadas e um monte de detritos cobrem as estradas, enquanto no aeroporto de Jayapura um pequeno avião parece danificado pelas enchentes. O aeroporto da capital regional permanece aberto, informou, porém, o Ministério dos Transportes.

Lilis Puji Hastuti, uma mulher de 29 anos que vive em Sentani, disse que teve que fugir quando a água inundou sua casa até os joelhos.

"Nós imediatamente pegamos as nossas coisas e fomos buscar refúgio no casa do nosso vizinho", contou ela à AFP.

A mãe de dois filhos diz que tem medo, "além das inundações, de deslizamentos de terra, porque estamos bem no sopé da montanha".

Dezenas de feridos foram transportados para uma tenda onde médicos vêm em seu auxílio, constatou um jornalista da AFP.

O governo decretou estado de emergência durante 14 dias, indicou o chefe da polícia Victor Dean Mackbon.

As enchentes são comuns durante a estação chuvosa na Indonésia, de outubro a abril.

Em janeiro, pelo menos 70 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra no sul da ilha de Celebes.

Nas últimas semanas, centenas de pessoas tiveram que deixar suas caasas nas proximidades do rio Citarum, na província de Java Ocidental, devido a inundações.

A província indonésia de Papua está localizada a oeste da ilha da Nova Guiné, a outra metade é compartilhada pela Papua Nova Guiné, uma antiga colônia australiana que se tornou independente.

É uma das regiões mais pobres da Indonésia e palco de confrontos esporádicos entre rebeldes separatistas e o exército.

* AFP