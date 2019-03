A estratégia do Burger King de provocar o líder do setor de fast-food lembra o estilo das "marcas de combate", definiu um publicitário ao jornal O Estado de S. Paulo, sob condição de anonimato. O diretor de vendas e marketing do Burger King, Ariel Grunkraut, diz, porém, que o objetivo é "divertir" o cliente, e não ofender a concorrência.

Segundo o executivo, nem toda a munição do marketing do Burger King é dirigida ao McDonald's.

Ele lembra que a rede também pega carona em conversas "quentes" na sociedade.

Na eleição, por exemplo, desenvolveu uma ação que visava a reduzir o total de votos em branco.

Mais recentemente, usou o conceito de poliamor para divulgar uma promoção do tipo "leve dois, pague um".

Foi alvo de comentários negativos na internet - e fez um novo vídeo relatando as críticas à própria campanha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.