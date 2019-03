A oposição da Nicarágua suspendeu nesta segunda-feira a participação no diálogo com o governo em resposta à "violência e repressão" no fim de semana, quando foram detidos e posteriormente liberados mais de 100 manifestantes.

A Aliança Cívica pela Justiça e a Democracia (ACJD) informou em comunicado que "condena energicamente a violência e a repressão exercidas" no sábado, quando opositores se preparavam para uma passeata pela libertação de detidos por participação nos protestos do ano passado contra o governo de Daniel Ortega.

A liberdade dos manifestantes detidos constitui um dos entraves da negociação, na qual as partes buscavam encerrar a crise que começou com as manifestações contra o governo que deixaram dezenas de mortos e detidos. A oposição exige que a libertação seja um ato unilateral do governo, que insiste que esta questão deve ser discutida junto a outros temas na mesa de diálogo.

"Os acontecimentos de sábado somam-se ao desespero que experimentam centenas de cidadãos que continuam vendo seus familiares injustamente detidos e à dor que sentimos todos pelos mortos e desaparecidos", indicou a oposição.

Já a delegação do governo respondeu como "inconcebível, contraditória e insólita" a participação de membros da oposição numa "provocação e alteração da ordem pública", referindo-se ao protesto convocado para o fim de semana.

Agentes da polícia agiram no sábado contra opositores que se preparavam para a manifestação e prenderam mais de 100 pessoas, entre elas dois membros da aliança opositora, que foram libertados horas depois após mediação do núncio Waldemar Stanislaw Sommertag.

Na retomada das conversações de 27 de fevereiro, o governo liberou para o regime de prisão domiciliar 100 opositores, de um número total de de 700 detidos, segundo números da oposição e negados por fontes governistas. Na sexta-feira passada, véspera da passeata, um grupo de 50 pessoas foi posta também em prisão domiciliar.

Os Estados Unidos condenaram nesta segunda-feira "a contínua violência e repressão" na Nicarágua por parte do governo de Daniel Ortega, e reiterou seu apoio à aliança opositora em sua busca por uma saída pacífica para crise política iniciada há quase um ano.

"Pedimos ao regime de Ortega que coloque em liberdade imediatamente e sem condições todas as pessoas detidas arbitrariamente; respeitar a liberdade de reunião e expressão dos nicaraguenses; e que se comprometa com a realização de reformas eleitorais e de eleições antecipadas livres e justas", disse o porta-voz da diplomacia americana, Robert Palladino.

