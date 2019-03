Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira, após o ministro saudita de Energia prometer que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) continuará acompanhando as reservas globais.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou a 67,54 dólares, em Londres, 38 centavos acima do fechamento de sexta.

Em Nova York, o barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em abril ganhou 57 centavos, a 59,09 dólares.

Reunidos em Baku, no Azerbaijão, vários ministros da Opep, inclusive os representantes da Rússia, recomendaram cancelar a próxima reunião oficial da organização, prevista em abril, e adiar até junho a decisão de renovar ou não suas reduções de produção.

