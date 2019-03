Os preços do petróleo se recuperaram nesta segunda-feira (11) no fechamento dos mercados, incentivados pela promessa da Arábia Saudita de manter uma produção baixa em abril.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio subiu 84 centavos e fechou a 66,58 dólares em Londres.

Em Nova York, o barril de "light sweet crude" (WTI), referência americana, para entrega em abril, subiu 72 centavos e fechou a sessão em 56,79 dólares.

A Arábia Saudita, primeiro exportador mundial de petróleo, prevê prosseguir em abril com seus esforços dos últimos meses para sustentar os mercados e vender menos óleo do que o pedido por seus clientes, afirmou uma autoridade saudita à agência Bloomberg.

"As autoridades sauditas conseguiram certa credibilidade nos últimos anos cada vez que indicaram o que o reino iria fazer sobre as exportações e respeitando suas promessas", disse Matt Smith, de uma empresa especializada em dados do setor.

"Quando o reino diz diz que vai reduzir suas exportações, o mercado acredita e isso sustenta os preços", acrescentou.

A Arábia Saudita se comprometeu a limitar sua produção de petróleo, assim como os outros países da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep), mas desde o começo do ano decidiu produzir abaixo das metas fixadas em dezembro.

* AFP