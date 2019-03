Uma mudança no sistema tributário do País foi apontada como um dos principais desafios do setor de distribuição de combustíveis pela Plural, entidade que representa gigantes como BR Distribuidora e Ipiranga. De acordo com o presidente da entidade, Leonardo Gadotti, o governo tem passado mensagens importantes ao mercado. Gadotti destacou que a simplificação necessária está no plano do governo e a estimativa é que ela venha rápido.

"Existe um plano do governo de simplificação tributária. Nossa expectativa é que isso venha e venha rápido", disse, durante evento em São Paulo, para apresentar um estudo sobre as perspectivas e desafios para o setor no País.

Segundo Gadotti, a simplificação tributária, que uniformizaria o ICSM em todo o País, criaria maior estabilidade no preço final, "além de contribuir para o fim da guerra fiscal entre os Estados e desestimular a ocorrência de fraudes".

De acordo com a entidade, a alta carga tributária é um dos principais vilões no preço dos combustíveis. Do preço final ao consumidor, 43,6% na gasolina e 27,1% do diesel são impostos.

A entidade defendeu também mais segurança na formação dos preços, no espelho do que aconteceu no passado, em que a Petrobras em momentos distintos foi obrigada a subsidiar os preços ou aplicou valores acima do mercado.

Gadotti defendeu também mais competição no setor, tendo como base a estimativa de abertura do mercado de refino. "Ampliar a competição na oferta alinharia ainda mais os preços com os do mercado internacional, e o maior beneficiado seria o consumidor final. Vemos positivamente os sinais que a Petrobras tem dado da possibilidade de vender refinarias".