Lideranças do agronegócio participaram na segunda-feira, 11, de um jantar na residência oficial da presidência da Câmara para reforçar o apoio do setor à Nova Previdência. Na noite de segunda-feira, os líderes partidários se reuniram também na residência para tratar da pauta de médio prazo da Casa e da definição das comissões permanentes.

Na sequência, os deputados participaram do jantar com os representantes do setor produtivo no mesmo local, segundo apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Estiveram presentes diretores da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes Bovina (Abiec) e também da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).

Uma fonte disse que a participação dos representantes no jantar foi para reforçar a posição de apoio à aprovação da reforma.

Na reunião anterior ao jantar, realizada apenas com os parlamentares, a principal decisão foi que a admissibilidade da PEC da Nova Previdência só será votada depois que o governo enviar ao Congresso o projeto de lei com a reforma para os militares.