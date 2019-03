A produção de veículos no Brasil cresceu 20,5% em fevereiro ante igual mês do ano passado, informou nesta segunda-feira, 11, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 257,2 mil unidades produzidas, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Trata-se do maior volume para o mês desde 2014.

Parte da expansão em relação a fevereiro do ano passado, contudo, se deve à diferença de dias úteis, uma vez que o carnaval do ano passado caiu em fevereiro, enquanto o deste ano foi em março.

O volume do segundo mês do ano, se comparado a janeiro, também mostra crescimento, de 29,9%.

No acumulado do ano, a produção conta com alta de 5,3% em relação ao primeiro bimestre do ano passado, com a produção de 455,3 mil unidades.

Empregos

Em empregos, foram 514 empregos gerados pelas montadoras em fevereiro. Em 12 meses, as empresas acumulam a criação de 546 postos de trabalho.

O setor conta hoje com 130.967 funcionários, alta de 0,4% em relação a fevereiro do ano passado.