A produção industrial caiu 0,8% em janeiro de 2019 ante dezembro de 2018, na série com ajuste sazonal, divulgou nesta quarta-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A queda foi maior que a mediana das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que era negativa em 0,27%. Eles esperavam um resultado entre queda de 1,00% e alta de 0,70%.

Em relação a janeiro de 2018, a produção caiu 2,6%, vindo dentro das projeções. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de um recuo entre 3,76% e 0,10%, com mediana negativa de 1,60%.

No ano de 2019, a indústria teve queda de 2,6%. No acumulado em 12 meses, a produção industrial avançou 0,5%.

A produção da indústria de bens de capital teve queda de 3,0% em janeiro de 2019 ante dezembro de 2018, informou o IBGE. Na comparação com janeiro de 2018, o indicador mostrou recuo de 7,7%. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF).

No ano, houve redução de 7,7% na produção de bens de capital. No acumulado em 12 meses, a taxa ficou positiva em 5,5%.

Em relação aos bens de consumo, a pesquisa registrou redução de 0,3% na passagem de dezembro para janeiro. Na comparação com janeiro de 2018, houve queda de 3,4%. No ano, a produção de bens de consumo caiu 3,4%. No acumulado em 12 meses, o avanço foi de 0,8%.

Na categoria de bens de consumo duráveis, o mês de janeiro foi de avanço de 0,5% ante dezembro. Em relação a janeiro de 2018, houve redução de 5,5%. Entre os semiduráveis e os não duráveis, houve queda de 0,4% na produção em janeiro ante dezembro. Na comparação com janeiro do ano passado a produção diminuiu 2,9%.

Para os bens intermediários, o IBGE informou que a produção recuou 0,1% em janeiro ante dezembro. Em relação a janeiro do ano passado, houve uma retração de 1,3%. No ano, os bens intermediários tiveram redução de 1,3%. Em 12 meses, houve diminuição de 0,1% na produção.

O índice de Média Móvel Trimestral da indústria teve queda de 0,2% em janeiro.

Revisões

O IBGE revisou o resultado da produção de bens de capital em dezembro de 2018 ante novembro, de -5,7% para -3,5%. A taxa de novembro ante outubro saiu de -4,4% para -4,1%, enquanto a de outubro ante setembro passou de 1,2% para 0,5%.

Na categoria de bens intermediários, a taxa de dezembro ante novembro foi revisada de 0,7% para 0,6%.

O desempenho de bens de consumo duráveis em dezembro ante novembro passou de -2,1% para -1,7%. A taxa de novembro ante outubro saiu de -3,8% para -3,6%. O resultado de outubro ante setembro foi revisto de 2,7% para 3,1%.

Já os bens de consumo semi e não duráveis em dezembro ante novembro foram revisados de 0,2% para 0,4%. O desempenho de novembro ante outubro passou de -0,9% para -1,0%.