A bolsa de Nova York fechou nesta terça-feira (12) sem tendência definida: o Dow Jones sofreu com a forte queda da Boeing, após o acidente com uma de suas aeronaves na Etiópia, no domingo, e o Nasdaq fechou em alta pela segunda sessão consecutiva.

O Dow Jones, índice principal de Wall Street, recuou 0,38% a 25.554,66 pontos, antes dos maus resultados da Boeing, seu membro mais importante.

As ações da empresa aeroespacial caíram 6,15% nesta terça-feira, após terem cedido 5,33% na véspera.

Os títulos da empresa, que já tinham começado o dia em baixa, continuaram caindo à medida que novos países suspendiam as operações dos 37 MAX 8, um dos principais aviões da Boeing, que sofreu dois acidentes em menos de seis meses, o último deles no domingo.

O Nasdaq, de valores tecnológicos, subiu 0,44% a 7.591,03 pontos e o índice geral S&P 500 subiu 0,30%, a 2.791,52 pontos.

