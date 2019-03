O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira, 13, que o redesenho da estrutura do pacto federativo será um desafio a ser enfrentado. A afirmação foi feita durante posse do novo presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), Carlos Von Doellinger.

O evento é fechado à imprensa, mas o Ministério da Economia colocou algumas frases do ministro na cerimônia em sua conta no Twitter.

"O redesenho da estrutura, o pacto federativo, será o desafio a ser enfrentado. Todo mundo com a mesma cabeça e diagnóstico sobre a recuperação econômica", disse Guedes, segundo postagem da Pasta na rede social.

Em entrevista exclusiva ao jornal O Estado de S. Paulo na última sexta-feira que foi publicada no domingo, o ministro revelou que irá enviar pelo Senado uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para desvincular e desindexar todo o orçamento da União, incluindo a forma de repasse de recursos para Estados e municípios.

No evento, o ministro também disse que o desequilíbrio fiscal é resultado "da tragédia econômica" do País. "O desequilíbrio fiscal é resultado da nossa tragédia econômica. É a trajetória dos gastos que permite a recuperação da economia brasileira", disse Guedes. "O descontrole sobre os gastos públicos vêm de 40 anos. Von Doellinger é símbolo de alguém que dá importância à dimensão fiscal", completou o ministro.

Guedes evitou falar com a imprensa ao chegar ao prédio do Ipea. Todos os jornalistas foram barrados na entrada da cerimônia.