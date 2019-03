O Reino Unido reduzirá drasticamente as tarifas de importação em caso de Brexit sem acordo e não aplicará controles alfandegários na fronteira com a Irlanda para evitar uma fronteira física, anunciou o governo britânico.

Este novo regime alfandegário, que entrará em vigor no dia 29 de março à noite se um acordo não for alcançado ou em caso de adiamento do Brexit, vai dura 12 meses no máximo e 87% das importações não serão submetidas a tarifas.

* AFP