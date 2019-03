Os Estados Unidos e os talibãs têm feito "verdadeiros avanços" durante uma nova longa rodada de negociações de paz em Doha (Catar), declarou nesta terça-feira (12) o enviado americano para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad.

"Acabamos de terminar uma longa sessão de conversações com os talibãs em Doha. As condições para a paz avançaram. Está claro que todas as partes querem terminar a guerra. Apesar dos altos e baixos, mantivemos as coisas no rumo e fizemos grandes progressos", destacou Zalmay Khalilzad numa mensagem em sua conta pessoal no Twitter.

Após mais de duas semanas de conversações, Khalilzad ratificou que já havia um "acordo preliminar" que deveria ser "finalizado" em relação às "garantias no tema do contraterrorismo", pontos que estabelecem que os insurgentes não devem usar o território afegão para lançar futuros ataques e a "retirada de tropas" americanas desse país.

Esses dois temas foram o foco central das conversas.

"Foram alcançados progressos nestes dois temas", acrescentou um porta-voz talibã.

"Por hora, ambas partes deliberaram sobre o progresso alcançado e agora vão analisar com seus respectivos líderes e se prepararão para a próxima reunião", disse.

Khalilzad destacou que "não fará um acordo final até que tudo venha a ser acordado".

"Voltaremos nos encontrar em breve", revelou o diplomata americano.

As conversações duraram 16 dias, o que transformou esta negociação na mais longa realizada até agora entre ambas partes.

Atualmente, há cerca de 14 mil soldados americanos destacados no Afeganistão.

* AFP