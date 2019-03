Pouco menos de três anos depois do referendo sobre a saída da União Europeia (UE), os deputados britânicos devem decidir nos próximos dias como e quando será o Brexit, inicialmente previsto para 29 de março.

Estes são os dias cruciais de uma sequência decisiva:

- Domingo, 10, e segunda-feira, 11 -

A primeira-ministra Theresa May pode viajar para Bruxelas para finalizar a negociação de "garantias" por parte da UE sobre o Tratado de Retirada, com as quais tentará convencer os deputados britânicos. Em janeiro, eles rejeitaram uma primeira versão do acordo.

A UE não quer modificar o texto, mas deixou a porta aberta para dar garantias jurídicas sobre o funcionamento do "backstop", uma salvaguarda destinada a evitar uma nova fronteira dura entre a República da Irlanda - país-membro da UE - e a província britânica da Irlanda do Norte.

May se comprometeu a submeter uma nova versão do acordo ao Parlamento, no mais tardar na terça-feira. Para respeitar esse calendário, deverá apresentar uma moção à Câmara dos Comuns, no máximo na segunda à tarde.

- Terça-feira, 12 -

É o dia D para o futuro do Brexit: os deputados votarão a nova versão do acordo.

Antes, porém, vão examinar em detalhe o informe legal redigido pelo procurador-geral Geoffrey Cox, encarregado de aconselhar juridicamente o governo, sobre as garantias que May tiver obtido em suas últimas conversas com Bruxelas.

Principal força de oposição no Reino Unido, o Partido Trabalhista pode aproveitar para apresentar uma emenda exigindo a organização de um segundo referendo sobre a saída da UE.

As votações devem começar às 19h locais (16h em Brasília).

- Quarta-feira, 13 -

Se o acordo for rejeitado pelo Parlamento na véspera, May perguntará aos deputados se querem sair da UE sem acordo, apesar das graves consequências econômicas e sociais dessa opção.

- Quinta-feira, 14 -

Se os deputados rejeitarem um Brexit sem acordo, a primeira-ministra submeterá à votação a ideia de pedir à UE um adiamento "limitado" (de poucos meses) para a concretização do Brexit.

- Quinta-feira, 21 -

Os líderes da UE, incluindo Theresa May, vão-se reunir em uma cúpula ordinária em Bruxelas que pode se ver dominada pelo Brexit.

- Sexta-feira, 29 -

Dia em que, em tese, o Reino Unido deve pôr fim a quase 46 anos de pertencimento à União Europeia, salvo se um adiamento for decidido.

* AFP