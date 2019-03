O ministro da Energia da Rússia, Alexander Novak, afirmou neste domingo que seu país tem cumprido integralmente o acordo que envolve a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados, que formam o grupo chamado Opep+. Esses aliados decidiram cortar a oferta da commodity, para apoiar os preços.

A meta russa é de um corte de 230 mil barris por dia em sua oferta. Segundo Novak, os cortes na produção tiveram atraso por fatores técnicos, mas estão ocorrendo. Ele comentou esperar que uma extensão nos cortes do Opep+ se materialize na reunião de abril.

Ainda para o ministro russo, as sanções dos EUA complicam a perspectiva para o petróleo e também as decisões do Opep+ para o segundo semestre de 2019. O governo americano impôs sanções contra Irã e Venezuela, dois integrantes da Opep.

O Opep+ se reúne neste domingo e na segunda-feira em Baku, no Azerbaijão.