A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que a expansão da fronteira agrícola em Mato Grosso, Piauí e Bahia ocorre com sucesso. "Mas o País precisa de investimentos em infraestrutura para ampliar agricultura e reduzir o custo Brasil", apontou. "Por exemplo, tabela de fretes em regime capitalista não pode existir".

Na avaliação da ministra, o aumento substancial de investimentos em infraestrutura no Brasil levará à expansão de áreas de produção de algodão, soja e milho, além de ampliar também os rebanhos. "Teremos um grande avanço com segurança jurídica para investidores."

Em uma palestra para empresários, muitos deles americanos, a ministra afirmou: "Com boas condições para produção, cuidado, porque vocês não seguram o Brasil". A ministra acrescentou que o governo Jair Bolsonaro ampliará o acesso do País ao mundo. "O Brasil será aberto daqui para lá e de lá para cá." O evento foi promovido pela US Chamber of Commerce.