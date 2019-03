A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o retorno das exportações de carne bovina brasileira aos Estados Unidos não é assunto "de solução pronta". "Não pretendemos levar daqui nenhuma posição fechada. Um dos temas principais será o retorno das exportações para os Estados Unidos, mas também não é um assunto que esperamos levar daqui uma solução pronta", disse, em vídeo publicado nesta segunda-feira, 18, no Twitter do Ministério da Agricultura.

Na manhã desta segunda, a ministra se reuniu com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, e na terça vai se encontrar com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Sonny Perdue, no Departamento de Agricultura. "É uma reaproximação com a Secretaria de Agricultura e vamos tratar também de outros temas importantes para os dois países. Isso depois evoluirá de maneira normal", destacou.

Ainda na terça-feira (19), Tereza Cristina acompanhará o presidente Jair Bolsonaro na visita à Casa Branca. Ele será recebido pelo presidente norte-americano, Donald Trump, e, depois, haverá almoço de trabalho com a participação de toda a comitiva.