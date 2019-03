As quedas registradas pelos serviços de informação e comunicação e de transportes na passagem de dezembro de 2018 para janeiro de 2019 explicam o recuo de 0,3% no volume de serviços prestados no País no período. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços divulgada nesta sexta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio recuaram 0,6%, a segunda taxa negativa seguida, enquanto os serviços de informação e comunicação encolheram 0,2%, devolvendo parte do ganho de 2,9% acumulado entre setembro e dezembro de 2018. Juntos, os dois segmentos representam cerca de 63% do setor de serviços.

"É algum tipo de devolução da parte de serviços de informação e comunicação e também um pouco de devolução de transporte rodoviário de carga", justificou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços.

Por outro lado, houve expansão nos serviços profissionais, administrativos e complementares, com alta de 1,7% em janeiro ante dezembro, recuperando a perda de 1,6% verificada no mês anterior. O segmento de outros serviços cresceu 4,8%, acumulando ganho de 11,6% entre outubro de 2018 e janeiro de 2019. Os serviços prestados às famílias avançaram 1,1%, o terceiro resultado positivo seguido, período em que acumulou um crescimento de 1,7%.

O agregado especial de Atividades turísticas registrou expansão de 3,2% em janeiro ante dezembro.