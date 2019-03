O presidente americano, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira que "não tem pressa" em fechar um acordo comercial com a China, que antes de qualquer coisa precisa ser bom para os Estados Unidos.

"Se não for bom, não fecharemos um acordo", disse Trump na Casa Branca, avaliando que há "muito boas possibilidades" de que os dois países alcancem um pacto comercial para acabar com a disputa que mantêm há oito meses.

Na véspera, o representante americano para o Comércio, Robert Lighthizer, afirmou a uma comissão do Senado que as negociações estão nas últimas semanas. "Não podemos prever o sucesso nesta altura, mas estamos trabalhando intensamente".

Desde o início da disputa, funcionários americanos e chineses têm alternado otimismo com advertências sobre o resultado das conversações.

Os dois países impuseram mutuamente mais de 360 bilhões de dólares em tarifas no comércio bilateral.

Os Estados Unidos tentam reduzir seu déficit comercial com Pequim e obter mudanças estruturais nas práticas comerciais com a China, que consideram desleais, assim como nas subvenções do Estado, transferência de tecnologia e roubo de propriedade intelectual.

* AFP