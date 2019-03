A deputada estadual reeleita Beth Sahão (PT-SP) firmou posição contrária às privatizações a serem propostas pelo governador do Estado, João Doria (PSDB).

"Vamos lutar contra qualquer privatização no Estado de São Paulo, qualquer uma. Esta é uma das nossas bandeiras, contra o desmonte do Estado", comentou ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, horas antes da posse para o novo mandato.

A deputada defendeu também a articulação da sigla com o tucano Cauê Macris, candidato à reeleição pela presidência da Alesp.

"Ele foi o único dos candidatos que nos procurou", disse. "E se comprometeu com o aumento da transparência das nossas atividades."

Beth argumentou ainda que Macris vai colocar fim às relatorias especiais, que são um modo de acelerar a tramitação de projetos enviados pelo executivo.