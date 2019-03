As vendas de papelão ondulado utilizado em embalagens - caixas, acessórios e chapas - cresceram 3,58% em fevereiro ante igual mês do ano passado, de acordo com dados preliminares da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO), para 278.933 toneladas.

Na comparação com janeiro, o dado representa queda de 3,92%.