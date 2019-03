O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara, Felipe Francischini (PSL-PR), afirmou que o mais "executável" é que a Nova Previdência seja votada no colegiado por volta do dia 3 de abril. "Eu já havia dito que a data mais otimista seria dia 28 (março), mas já previa alguns percalços", disse ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Francischini deve indicar o relator da reforma no colegiado ainda nesta semana, logo após o envio da proposta pelos militares ao Congresso. "Farei na quarta, dependendo do horário ou na quinta", afirmou.

Ele ainda está avaliando nomes para a relatoria, mas já é certo que o relator não deve ser um deputado de primeiro mandato nem da oposição ou do partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL.

Caso haja atraso no envio da proposta dos militares, Francischini disse que irá conversar com os parlamentares para ver qual é "o clima" e decidir como prosseguir.