Wall Street abriu em alta nesta sexta-feira após as declarações de Donald Trump sobre a guerra comercial com a China e os anúncios de Pequim visando conter a desaceleração em sua economia.

O Dow Jones ganhou 0,17% e o Nasdaq 0,35%.

A Bolsa de Valores de Nova York fechou na quinta-feira com uma tendência mista após a sessão marcada pela incerteza gerada pela disputa comercial, dados da economia chinesa considerados decepcionantes e o voto do parlamento britânico em favor de um adiamento do Brexit. O Dow Jones ganhou 0,03%, enquanto o Nasdaq rendeu 0,16%.

* AFP